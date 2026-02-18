Российских геймеров в Steam покорил новый хоррор DEDA, где нужно сбегать от злого деда

В магазине Steam завирусился новый инди-хит, который моментально завоевал популярность осбенно среди игроков из России и СНГ. Речь идет о хорроре на выживание под названием DEDA, релиз которого состоялся совсем недавно — 14 февраля. Проект уже успел получить статус «Очень положительных» отзывов (94%), при этом статистика показывает любопытную деталь: около 96% всех рецензий написаны на русском языке.

Такой ажиотаж объясняется тем, кто стоит за разработкой игры. Создателем хоррора выступила студия deepins corp., принадлежащая популярному российскому стримеру deepins02. Блогер, известный своими трансляциями на Twitch и YouTube, часто играл в хорроры, а теперь представил аудитории свой собственный дебютный проект, что вызвало мощную волну поддержки со стороны фанатского сообщества.

Геймплейно DEDA напоминает популярную Granny. Игрок оказывается в роли похищенного героя, который приходит в себя в запертой детской комнате чужого дома. Главная цель — сбежать, не попавшись в руки жуткому хозяину жилища — Деду в пугающей маске. Игрокам предстоит исследовать дом, искать полезные предметы и решать головоломки. Ключевой механикой является реакция на звук: Дед слышит любые шорохи, поэтому передвигаться нужно осторожно. Также игроки могут намеренно шуметь, чтобы отвлечь преследователя и заманить его в ловушку.

В DEDA предусмотрено три уровня сложности. На «хардкоре» враг обладает идеальным слухом, а игроку дается всего две попытки — после второй поимки наступает Game Over. Несмотря на то, что в обзорах упоминается небольшая продолжительность и бюджетность игры, геймеры хвалят её за атмосферу и веселый геймплей.