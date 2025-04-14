Бывший разработчик Skyrim анонсировал свою игру с "каркуром", где все звуки были записаны ртом

Новая игра Deedlee Doo! Carkour! от бывшего геймдизайнера Bethesda Нейта Пёркипайла обещает привнести в жанр аркадных гонок максимальный уровень абсурда и физического безумия и даже создать новое явление "каркур" - паркур на машине.

Это проект, где автомобиль выполняет трюки в духе паркура, взрываясь как снаряд и используя силу взрывной волны для прыжков, полётов и езды по вертикальным поверхностям.

Игра создаётся инди-студией Just Purkey Games и визуально выделяется на фоне других: все элементы окружения сделаны на основе 3D-сканов глиняных моделей, а все звуки - это записи голосов и звуков ртом, включая, например, рев двигателя.

Геймплей строится на управлении траекторией полёта: игрок может корректировать движение в воздухе, приземляться на стены и преодолевать сюрреалистические трассы, наполненные физическими препятствиями. Среди фичей - нетипичная механика фейлов: если игрок ошибается, в ответ на это в игре слышен смех детей.

Проект создавался после релиза The Axis Unseen - мрачного ужастика, и по словам Пёркипайла, Deedlee Doo! Carkour! стал полной противоположностью: ярким, экспериментальным и без тормозов.

Релиз Deedlee Doo! Carkour! запланирован на 12 мая. Игра будет доступна в Steam, а её цена, как обещает Пёркипайл, будет чисто символической.