Deep Dish Dungeon получил новый трейлер

На шоу Latin American Games Showcase (TGA Edition 2025) представили новый трейлер Deep Dish Dungeon — атмосферного приключения на выживание, в котором игрокам предстоит исследовать загадочный, вручную созданный подземный лабиринт.

В ролике показали ключевые элементы игры: комбинацию пазлов, элементов метроидвании и крафта, а также возможность проходить подземелье в одиночку или в онлайн-кооперативе. Игрокам предстоит постепенно раскрывать тайны глубин, открывать новые зоны и создавать инструменты, необходимые для выживания.