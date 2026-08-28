Deep Dish Dungeon выйдет 13 октября - исследовать мрачное подземелье можно будет в одиночку или с друзьями

Издатель Raw Fury и разработчик Behold Studios объявили дату выхода Deep Dish Dungeon — игры, сочетающей исследование подземелий, элементы Metroidvania, выживание и крафт. Релиз состоится 13 октября на Xbox Series и ПК через Steam и Microsoft Store. В день выхода проект также станет доступен подписчикам Game Pass.

В Deep Dish Dungeon игрокам предстоит исследовать запутанное подземелье, где любознательность и внимательность могут оказаться не менее важными, чем умение сражаться. Коридоры, комнаты и скрытые проходы хранят ресурсы, сокровища, головоломки и другие секреты, поэтому разработчики предлагают не спешить и тщательно изучать каждую область.

Собранные материалы пригодятся не только для дальнейшего исследования. Между вылазками игроки смогут возвращаться в лагерь, создавать новые инструменты и готовить еду. При этом пища здесь выполняет не просто декоративную функцию: приготовленные блюда дают различные эффекты и влияют на характеристики персонажа, открывая дополнительные возможности по мере продвижения.

Само подземелье построено вокруг исследования и постепенного раскрытия его тайн. Игрокам придётся учитывать поведение различных противников, искать способы преодоления препятствий и внимательно относиться к подсказкам, которые могут привести к новым открытиям.

Deep Dish Dungeon также рассчитана на совместное прохождение. К приключению смогут присоединиться ещё два игрока, а кооператив делает акцент не на соревновании, а на взаимодействии: участникам предстоит обмениваться найденной информацией, помогать друг другу и вместе искать путь через подземелье.

Сочетание исследования, крафта, приготовления еды и кооператива делает Deep Dish Dungeon любопытным вариантом для тех, кому интересны не только сражения, но и само ощущение путешествия по неизведанному подземному миру.