Кооперативный данжен-кроулер Deep Dish Dungeon заглянет и на Xbox: уютный лагерь против хаоса подземелий

Издатель Raw Fury и студия Behold Games подтвердили, что Deep Dish Dungeon выйдет этой осенью на Xbox Series и ПК, включая Microsoft Store и Game Pass. Для инди-проекта это заметное расширение аудитории — фактически игра сразу получает «вторую волну» внимания ещё до релиза, что сейчас удаётся далеко не всем dungeon crawler’ам.

По описанию игра делает ставку не на бездумный экшен, а на медленное, почти исследовательское прохождение подземелий. Игроки в одиночку или в кооперативе до трёх человек исследуют коридоры, собирают ресурсы и возвращаются в лагерь, где крафтят инструменты и готовят еду. И вот здесь интересный момент: прогресс завязан на питании и подготовке, что ближе к выживачам, чем к классическим рогаликам.

На фоне более агрессивных представителей жанра вроде Hades или Diablo-подобных игр, Deep Dish Dungeon выглядит как спокойная альтернатива — почти «походный симулятор с монстрами». Кооператив при этом не про соревнование, а про взаимопомощь, что сейчас встречается реже и может либо стать сильной стороной, либо ограничить аудиторию.

Если разработчики удержат баланс между исследованием и выживанием, проект может занять свою нишу — не массовый хит, но стабильная кооперативная игра «на вечер».