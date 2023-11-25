Оно живое? Компания Capcom вновь обновила торговую марку ролевого экшена Deep Down

Вы еще помните Deep Down? Это была великолепная ролевая экшен-игра от Capcom, анонсированная в начале 2013 года, которая сразу напомнила игры из серии Dark Souls - только с более красивым оформлением.

Deep Down с самого начала разрабатывалась для консолей PlayStation 4, но, как мы знаем сегодня, планы разработчиков не оправдались, студия, отвечавшая за разработку игры, была распущена, а работа над игрой прекращена.

В конце 2019 года стало известно, что проект все же не был полностью похоронен, и японский гигант, владеющий правами на бренд, якобы рассматривает возможность его возвращения в будущем.

В последнее время появилась еще одна надежда на то, что Deep Down все-таки будет "воскрешена", поскольку в ноябре этого года Capcom в очередной раз обновила торговую марку - как сообщается, уже в четвертый раз за всю историю существования бренда.