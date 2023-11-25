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Deep Down TBA
7.4 184 оценки

Оно живое? Компания Capcom вновь обновила торговую марку ролевого экшена Deep Down

butcher69
Новости

Вы еще помните Deep Down? Это была великолепная ролевая экшен-игра от Capcom, анонсированная в начале 2013 года, которая сразу напомнила игры из серии Dark Souls - только с более красивым оформлением.

Deep Down с самого начала разрабатывалась для консолей PlayStation 4, но, как мы знаем сегодня, планы разработчиков не оправдались, студия, отвечавшая за разработку игры, была распущена, а работа над игрой прекращена.

В конце 2019 года стало известно, что проект все же не был полностью похоронен, и японский гигант, владеющий правами на бренд, якобы рассматривает возможность его возвращения в будущем.

В последнее время появилась еще одна надежда на то, что Deep Down все-таки будет "воскрешена", поскольку в ноябре этого года Capcom в очередной раз обновила торговую марку - как сообщается, уже в четвертый раз за всю историю существования бренда.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Contriver

Мда сейчас от дип даун никакого толку, по сути кроме названия от игры уже ничего не осталось, я помню в начале поколения пс4 игру очень ждал, ради нее пс4 купил, а она так и не вышла) Сейчас чтобы выпустить дип даун им теперь нужно по сути заново всю игру делать под современные стандарты, потому что сейчас в мире когда соулс лайков просто пруд пруди, удивить такой игрой будет очень сложно.

0
Observia

ну соус нормальный тоже надо уметь сделать. Одно гов выпускают, зачастую. Из последнего, только Lies of P добротным оказался. До этого только Элден вспоминается.

0
Skvizgar

Что то припоминаю, только вот в чем она великолепная если нам насколько я помню показали только тех демку тогда...а потом игра быстро из инфополя исчезла.

-1
Dark1994

Там графен был похлеще чем в ремейке демон

-1
Skvizgar Dark1994

В тех демках игр подобного уровня всегда графон офигительный и на 10 лет вперед, вспомни тех демку Антема. Только вот это ничего вообще не стоит и не имеет ничего общего с конечным продуктом.

0
-zotik-

Ну ничего к пс6 может появятся

-1