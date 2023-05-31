Авторы Deep Rock Galactic переделывает косметические DLC после жалоб фанатов ©

В начале месяца разработчик из Ghost Ship Games представили новый косметический DLC Decontaminator Pack для Deep Rock Galactic, и игрокам оно пришлось не по вкусу. Ghost Ship Games приняла критику близко к сердцу, и косметика будет изменена.

Фреймворки и доспехи - это своеобразные сущности, и то, что может показаться суперкрутым для одних, может показаться скучным для других - особенно в случае с DLC-пакетами, мы поняли, что большее количество украшений обычно воспринимается лучше. Вы выкладываете хорошие деньги за эти предметы, и вы хотите, чтобы они выделялись - мы вас понимаем!



Поэтому, чтобы сделать это DLC достойным пополнения вашей коллекции, мы решили подправить структуру оружия и обновить покраску. Мы сосредоточились на том, чтобы сделать оружие более заметным с помощью совершенно новых насадок, добавив пробирки и цифровые дисплеи, чтобы больше соответствовать теме "Деконтаминатор".

Ниже можете увидеть, как выглядело изначально, и каким стало:

Те, кому понравился оригинальный дизайн, не останутся в стороне: Ghost Ship заявила, что он будет добавлен в следующий "Performance Pass" для Deep Rock Galactic, то есть игроки смогут разблокировать его в процессе игры.



Реакция сообщества на обновленный план DLC была предсказуемо положительной, даже среди тех, кто считал, что оригинальное DLC было прекрасным. Deep Rock Galactic Decontaminator Pack поступит в продажу 15 июня.