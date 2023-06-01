Авторы Deep Rock Galactic раскрыли новые подробности о четвертом сезоне ©

Ghost Ship и Coffee Stain раскрыли новые подробности о четвертом сезоне Deep Rock Galactic. Официально названный "Critical Corruption", четвертый сезон кооперативного шахтерского шутера принесет новых врагов, новое сезонное событие, новые варианты врагов, а также больше снаряжения и многое другое.

После октябрьского сезона Plaguefall в Critical Corruption бесстрашные гномы из Deep Rock Galactic снова вступят в борьбу с постоянно развивающейся эпидемии каменной оспы. На этот раз, однако, сам мир Хоксеса также подбрасывает новые ужасы, с которыми придется столкнуться вам и вашей гномьей команде. Посмотрите трейлер 4-го сезона Deep Rock Galactic, чтобы узнать, что ждет вас в туннелях.

Во-первых, в новом событии Rockpox Corruptor сердца чумы, собранные вами во время Plaguefall, превратятся в чудовищных врагов. Сражаясь с ними, вы получаете скрипты, которые можно потратить в Deep Rock Galactic's Performance Pass, где вы найдете новую схему зараженного оружия и другие бонусы.

В четвертом сезоне в Deep Rock Galactic также появятся новые враги и их разновидности. К счастью, для борьбы с ними вы сможете воспользоваться новым снаряжением, таким как реактивные сапоги, а если вам не хочется использовать реактивные сапоги для борьбы с врагами, вы можете поиграть в аркадный автомат Jetty Boot, чтобы отдохнуть от уничтожения монстров. Все это в дополнение к новому пиву "Рандомайзер", которое рандомизирует ваше снаряжение и косметику для миссии, и многое другое.

4 сезон Deep Rock Galactic стартует 15 июня, а вы можете приобрести игру прямо сейчас на ПК, PlayStation и Xbox.