Ghost Ship Games представила подробности седьмого сезона Deep Rock Galactic под названием Contingency Protocol («Протокол непредвиденных обстоятельств»). Обновление уже доступно в экспериментальной ветке Steam, полноценный запуск на ПК состоится 3 декабря 2026 года, а владельцам консолей придётся подождать до 17 декабря. Новый сезон принесёт не только дополнительные задания и оружейные модификации, но и давно ожидаемую переработку системы перков.

Сюжетная завязка связана с загадочными гравитационными аномалиями на Хокссес IV. Из-за них участились крушения десантных капсул, поэтому руководство активировало специальный протокол. В рамках сезонного события Gravity Recovery игрокам предстоит исследовать места падения, расположенные в зонах пониженной гравитации. Необходимо обнаруживать уцелевшие бортовые компьютеры, сканировать их, собирать данные и доставлять накопители на базу. Полученная информация поможет исследовательскому отделу разобраться в происходящем.

Аномалии затронут и обычные задания благодаря новому модификатору Heavy Impact. В таких миссиях гравитация становится значительно сильнее, из-за чего привычные прыжки превращаются в рискованное занятие. Противостоять условиям помогут силовые ботинки: они позволяют передвигаться при повышенной гравитации, а при приземлении способны наносить мощный удар по противникам.

Арсенал всех четырёх классов пополнится 20 новыми оверклоками для дополнительного оружия. Среди вариантов — нейротоксиновые мины для Subata, модификации гранатомёта инженера, дополнительные боеприпасы для Bulldog и новые снаряды для Boomstick. Разработчики постарались расширить возможности разных сборок, чтобы у каждого класса появились дополнительные варианты развития.

Особенно важным изменением станет переработка перков. Теперь лишние очки можно будет вкладывать в систему мастерства, постепенно получая постоянные небольшие бонусы к боевым характеристикам, выживанию, мобильности и другим параметрам. Дополнительно появится система обслуживания перков, поощряющая смену способностей в зависимости от типа задания. Всего сезон добавит 11 новых перков.

Не обойдётся и без необычных обитателей Хокссес IV. Новое существо Kadoc Inker предпочитает спасаться бегством, оставляя за собой облако чернил. Если игрокам удастся его обнаружить, они смогут получить чернильные мешочки и открыть 18 новых татуировок. Рисунки можно наносить на каждую руку отдельно, а некоторые из них получат цветовые варианты в зависимости от класса.

Седьмой сезон также принесёт бесплатный Performance Pass с новым оформлением оружия Ironclad Tactical, 13 расцветок для инструментов передвижения и обновлённую космическую станцию Space Rig 17. Среди более практичных улучшений наконец появится автоматический бег.

Опробовать новинки можно через экспериментальную ветку Steam, выбрав версию experimental в настройках игры. Однако разработчики предупреждают, что тестовая сборка может содержать ошибки, а достигнутый в ней прогресс не переносится в основное сохранение.

Одновременно с запуском сезона 3 декабря выйдет платный косметический набор Rocked and Loaded с новыми вариантами брони и расцветками. При этом сам боевой пропуск останется бесплатным. Ghost Ship Games продолжает придерживаться модели, при которой основные игровые нововведения доступны всем владельцам Deep Rock Galactic.