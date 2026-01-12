Ghost Ship Games официально объявила дату выхода шестого сезона Deep Rock Galactic, и кооперативный хит вновь готов напомнить, почему уже почти шесть лет удерживает статус одной из лучших игр для совместного прохождения. Season 6: Relic of Hoxxes выйдет 29 января и принесёт с собой новый биом, миссии и сезонные активности.

Главным нововведением станет зона Ossuary Depths — мрачные пещеры, наполненные гигантскими скелетами и древними реликвиями. Здесь игрокам предстоит столкнуться с оссиранцами, их дронами-падальщиками и опасным Ossiran Pit Jaw, который предпочитает устраивать засады из-под земли. Разработчики советуют внимательнее смотреть под ноги.

Обновление также добавит новый тип заданий Heavy Excavation, доступный во всех биомах. Он сосредоточен на добыче янтаря и задуман как один из самых простых и понятных форматов миссий — идеальный вариант для возвращения в игру или знакомства новичков с её механиками.

Сезонное событие Ossium Raid предложит охоту на Bone Collector — неагрессивное, но крайне ценное существо, ведущее к тайникам с кристаллизованным Ossium. Разумеется, без серьёзного боя добыча не обойдётся.

Вместе с сезоном появится новый пропуск производительности с косметическими наградами и системой оружия Diesel Driven, а также платное DLC Relic Raider. Бесплатное обновление выйдет одновременно с ним — 29 января.