Космические шахтеры из Deep Rock Galactic готовятся к пляжному сезону

Герои большинства игр успели побывать на пляжных вечеринках, когда дворфы из Deep Rock Galactic продолжали работать. Однако все изменится уже 3 августа, ведь в этот день начинается временное летнее событие, которое продлится до 17 числа.
Шахтеры смогут насладиться атмосферой пляжного отдыха благодаря надувным матрацам, которые компания заказала специально для этого мероприятия. Пока настоящий бассейн на космическом корабле не предусмотрен, эти матрацы позволят игрокам почувствовать себя как на курорте и получить удвоенные баллы за активности. Вас также ждут разнообразные развлечения на Космической Платформе, включая джем-сессии, битвы водными шарами и другое.
Помимо всего прочего, вас ожидают захватывающие ивенты, включая особое задание "Хоксеский Летний Круиз", за выполнение которого можно получить уникальные награды, включая стильную шляпу "Белое Солнце". Также компания подготовила дополнительные задания и возможность получить прошлогодние шапки.