Разработчик Deep Rock Galactic объяснил, почему в игре нет женских персонажей ©

В игре Deep Rock Galactic нет играбельных гномов женского пола, и компания Ghost Ship Games объяснила фанатам причину, по которой они не появятся в ближайшее время.

Об этом сообщил на Reddit менеджер по социальным сетям и сообществу Джейкоб Герольд (Jacob Herold), который пояснил, что гномы-женщины рассматривались и даже имели некоторые концепции, но в итоге их реализация оказалась бы непосильной задачей.

По словам Герольда, дело не в озвучивании, хотя и это было бы большой работой. Проблема заключается в 3D-модели персонажа.

Гномы-женщины долгое время были в списке желаний/дорожной карте. нас было несколько внутренних концепций, но они так и не были доведены до ума. Дело не в озвучивании, хотя это тоже огромный объем работы - в 2022 году у нас было 3669 озвучек для гномов, и все они должны были иметь женский эквивалент. Самая большая проблема - это персонажи, которые были сделаны очень давно и приспособлены только к одному типу тела - картофельному. Нам придется переделывать его снизу вверх, переделывать всю косметику под новый тип тела и так далее.

Стоит отметить, что Герольд не сказал, что гномы-женщины никогда не появятся, но если это и произойдет, то явно не в ближайшее время.

В настоящее время Deep Rock Galactic доступна для PC, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X.