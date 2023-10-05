Deep Rock Galactic: Rogue Core анонсирована для ПК

Издательство Ghost Ship Publishing и компания-разработчик Ghost Ship Games анонсировали игру Deep Rock Galactic: Rogue Core, спин-офф кооперативного ролевого шутера от первого лица Deep Rock Galactic. Игра выйдет в раннем доступе для ПК через Steam в ноябре 2024 года.
Deep Rock Galactic: Rogue Core - это спин-офф Deep Rock Galactic с уклоном в жанр рогаликов. Это означает, что в каждой миссии вы начинаете с нуля и совместно наращиваете силы и способности команды, что иногда приводит к безумному усилению, а иногда - к впечатляющим провалам.