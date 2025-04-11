Deep Rock Galactic: Rogue Core готовится к альфа-тесту - опубликован геймплейный трейлер

Студия Ghost Ship Games представила новый геймплейный трейлер Deep Rock Galactic: Rogue Core — кооперативного роглайт-шутера, где отряды бородатых космодворфов снова спускаются в опасные, процедурно генерируемые пещеры, чтобы дать отпор инопланетной угрозе.

Одновременно с релизом трейлера открылась регистрация на закрытое альфа-тестирование, которое стартует в ближайший месяц. Подать заявку можно на странице игры в Steam.

Полноценный запуск в раннем доступе намечен на четвёртый квартал 2025 года. В третьем квартале разработчики сосредоточатся на внедрении улучшений, основанных на отзывах игроков. В числе возможных новинок — новые враги, боссы и арсенал оружия. Ghost Ship Games не дают обещаний, но стараются реализовать как можно больше пожеланий сообщества.