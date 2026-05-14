Deep Rock Galactic: Rogue Core получила новый геймплейный трейлер в стиле социальной рекламы

Новый геймплейный трейлер Deep Rock Galactic: Rogue Core, представленный в виде социальной рекламы, подробно рассказывает о том, как все горнодобывающие объекты внезапно отключились после нападений Ядерных порождений, инопланетной расы, определённо враждебно настроенной к вашему присутствию. Вам предстоит взять на себя роль Восстановителя, специализированного подразделения, которое не боится проникать в горнодобывающие сооружения, имея при себе только броню и кирку, используя свои невероятные навыки для сбора мощного оружия по пути.

Восстановители также могут работать с Экспонитом, ценным источником энергии для улучшения снаряжения в полевых условиях. Каждому Восстановителю рекомендуется максимально эффективно использовать найденный Экспонит. Он понадобится вам на каждом этаже враждебных сооружений в поисках лифта, чтобы добраться до Разлома на самых глубоких уровнях и раз и навсегда избавить регион от Ядерных Порождений.

В целом, это выглядит как roguelite-версия популярной франшизы, которая наверняка понравится как фанатам, так и новичкам, когда игра выйдет в ранний доступ 20 мая на ПК.