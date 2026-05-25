Deep Rock Galactic: Rogue Core раскрыла план из трёх обновлений - разработчики честно разбирают слабые места игры

Разработчики Deep Rock Galactic: Rogue Core представили дорожную карту развития игры, расписав сразу три крупных обновления. Это не просто набор будущих новинок — по сути, публичное признание того, что проекту ещё есть куда расти и что часть систем требует заметной доработки.

Первое обновление принесёт новые артефакты, оружие, механику реролла, улучшения билдов и даже летающего противника. Во втором появятся дополнительные враги, босс, миссии и случайные события, что должно заметно оживить игровой цикл. Третье обновление сфокусируется на более фундаментальных вещах — переработке хаба и системы таймера.

Отдельно команда не стала уходить от критики и прямо обозначила проблемные зоны: таймер, система совместного выбора улучшений и нехватка боеприпасов. На фоне оригинальной Deep Rock Galactic это выглядит как попытка упростить и одновременно переосмыслить знакомые механики, но пока не все решения попали в «попадание в цель».

В целом дорожная карта звучит как аккуратная попытка выстроить долгую поддержку и постепенно привести Rogue Core к более цельному состоянию — вопрос лишь в том, насколько быстро и точно разработчики смогут реализовать заявленные изменения.