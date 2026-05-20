Deep Rock Galactic: Rogue Core вышла в раннем доступе Steam - кооперативный рогалик от Ghost Ship уже доступен на ПК

Состоялся запуск Deep Rock Galactic: Rogue Core в раннем доступе Steam. Новый проект студии Ghost Ship Games представляет собой самостоятельный кооперативный рогалик во вселенной Deep Rock Galactic, сочетающий элементы PvE-шутера, процедурной генерации и системы постоянного прогресса.

События игры разворачиваются на планете Хоксес IV после загадочного катаклизма под названием The Greyout, из-за которого добывающие комплексы корпорации Deep Rock Galactic полностью потеряли связь с внешним миром. Игрокам предстоит взять на себя роль элитных бойцов Reclaimers и отправиться в заражённые шахты для восстановления контроля над объектами корпорации.

В отличие от оригинальной Deep Rock Galactic, новая игра делает ставку на рогалик-структуру прохождений. Каждая экспедиция начинается с базового снаряжения, а по мере продвижения игроки получают случайные улучшения оружия, навыков и экипировки. В Rogue Core представлены пять классов персонажей: Guardian, Spotter, Falconer, Slicer и Retcon, каждый со своими уникальными способностями и стилем игры.

Ghost Ship Games также подтвердила появление новых видов противников, включая существ Corespawn, Rafkan и Shatterclaw. Разработчики отмечают, что Rogue Core заметно мрачнее и агрессивнее оригинальной Deep Rock Galactic, а процедурно генерируемые пещеры и переработанная система урона должны сделать каждое прохождение уникальным.

Отдельно разработчики подчеркнули, что Rogue Core не является дополнением или прямым продолжением оригинальной Deep Rock Galactic, а представляет собой самостоятельный спин-офф с новой системой прогрессии и отдельным игровым циклом.