Ghost Ship Games запустила закрытое альфа-тестирование рогалика Deep Rock Galactic: Rogue Core

Ghost Ship Games запустила закрытое альфа-тестирование Deep Rock Galactic: Rogue Core — самостоятельного ответвления кооперативного шутера про бородатых дворфов. Новая игра сохраняет дух оригинала, включая совместную добычу ресурсов и сражения в процедурно генерируемых пещерах, но делает акцент на выживании в стиле roguelike. Rogue Core рассчитан на 1–4 игроков, а каждый заход обещает быть уникальным.

Разработчики заранее пообещали, что ждать начала тестов долго не придётся — и сдержали слово: альфа уже доступна на ПК. Хотя до полноценного релиза ещё далеко, студия активно демонстрирует прогресс.

На официальном стриме продолжительностью более двух часов показали фрагменты геймплея с новыми механиками, напряжёнными битвами и привычной атмосферой шахтёрского безумия.