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Deep Rock Galactic: Rogue Core 20.05.2026
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив, Рогалик
6.7 35 оценок

Кооперативный рогалик Deep Rock Galactic: Rogue Core стала бесплатной в Steam на выходные

IKarasik IKarasik

В Steam можно бесплатно опробовать Deep Rock Galactic: Rogue Core — кооперативный roguelike-проект во вселенной Deep Rock Galactic. Ознакомительный период продлится до 16 ноября 2026 года, 21:00 по московскому времени, позволяя игрокам познакомиться с новым ответвлением популярной франшизы.

Rogue Core сохраняет ключевую концепцию серии: команды космических шахтёров отправляются в опасные подземелья, добывают ресурсы и сражаются с многочисленными противниками. Однако в отличие от оригинальной Deep Rock Galactic, новый проект делает акцент на roguelike-механиках, предполагающих прохождение процедурно организованных испытаний и постепенное развитие возможностей персонажей.

Бесплатные выходные дают возможность оценить кооперативный игровой процесс и познакомиться с особенностями Rogue Core до покупки. Для поклонников оригинальной Deep Rock Galactic это шанс увидеть, как разработчики развивают знакомую вселенную в новом жанре.

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