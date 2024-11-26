Представлен геймплей рогалика Deep Rock Galactic: Rogue Core

Ghost Ship Games опубликовала первый геймплейный трейлер Deep Rock Galactic: Rogue Core — нового спин-оффа популярного кооперативного шутера. Игра выйдет в раннем доступе Steam, но точная дата релиза пока неизвестна.

Rogue Core делает упор на элементы рогалика. Персонажи начинают с базовыми навыками, которые можно улучшать по мере прохождения. Каждый новый забег позволяет открывать способности и создавать мощные билды, что добавляет разнообразие и стратегию.

По сюжету, в глубинах планеты Хокссес IV найдены редкие залежи минерала Expenite. Корпорация Deep Rock Galactic организует тайные раскопки, но связь с шахтами обрывается. Отряду гномов-шахтёров предстоит отправиться на помощь и раскрыть тайну происходящего.

Игра обещает сохранить дух оригинала, добавив свежие механики.