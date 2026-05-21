Роглайк по Deep Rock Galactic стартовал в Steam с неоднозначной реакцией игроков

Deep Rock Galactic: Rogue Core вышла в раннем доступе Steam и быстро собрала почти 2 тысячи отзывов. Сейчас у спин-оффа «в основном положительный» рейтинг — около 70% пользователей рекомендуют игру, хотя вокруг некоторых механик уже разгорелись споры.

Новая часть переносит знакомых космических дворфов в формат кооперативного роглайка: теперь миссии стали заметно сложнее, акцент сместился в сторону боёв, а каждый забег сопровождается случайными улучшениями и оружием.

Главным предметом обсуждения стала система общих апгрейдов. Во время прохождения игра ставится на паузу, а команда по очереди выбирает награды. Проблема в том, что выбранное улучшение исчезает для остальных игроков, из-за чего в случайных группах часто возникают конфликты и споры за лучшие предметы.

Не меньше споров вызывает и таймер миссий. Одни игроки считают, что ограничение по времени только портит исследование уровней, другие уверены — без него кооперативные забеги затягивались бы слишком долго.

Часть фанатов оригинальной Deep Rock Galactic отмечает, что Rogue Core ощущается совсем другой игрой и ближе к отдельному кооперативному роглайту, чем к классической шахтёрской формуле серии. Тем не менее многие хвалят проект за смелый эксперимент и считают, что за время раннего доступа Ghost Ship Games успеет доработать спорные элементы.

Разработчики уже предупредили, что до полноценного релиза игре понадобится ещё от полутора до двух лет развития.