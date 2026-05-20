Сегодня вечером состоится релиз кооперативного roguelite-шутера Deep Rock Galactic: Rogue Core в раннем доступе Steam

Студия Ghost Ship Games готовится официально выпустить в ранний доступ на ПК свой новый проект Deep Rock Galactic: Rogue Core. До полноценного запуска игры на платформе Valve остаются считанные часы. Новинка представляет собой самостоятельный спин-офф популярного симулятора космических дворфов, который радикально меняет привычную формулу оригинала, смещая акцент в сторону динамичного roguelite-экшена с элементами выживания.

Сюжет и атмосфера

События игры разворачиваются после загадочного инцидента, получившего название «Грейаут». Корпорация Deep Rock Galactic полностью потеряла связь со своими горнодобывающими комплексами на планете Хокссес IV, где велась добыча чрезвычайно ценного минерала экспенит. Игрокам предстоит взять на себя роль элитных дворфов-«Возвращателей» — оперативников, задача которых спуститься в недра планеты, зачистить потерянные объекты и вернуть их под контроль корпорации.

Вместо привычной неторопливой добычи руды новинка предлагает более напряженное выживание и высокий темп. В глубинах шахт дворфы столкнутся с совершенно новой инопланетной угрозой — Отродьями Ядра. Эти существа кардинально отличаются от рядовых жуков из оригинальной игры: они действуют агрессивными роями, демонстрируют высокую скорость и требуют от команды максимальной слаженности и тактической координации.

Ключевые особенности игрового процесса

Roguelite-структура: Каждая вылазка начинается с минимальным набором базового снаряжения. Никакого заранее собранного билда — оружие, перки и усиления дворфы находят и комбинируют прямо во время спуска, эффективно используя добытый экспенит. Каждое прохождение уникально благодаря процедурной генерации пещер и полностью разрушаемому окружению.

Таймер миссии: Время — критический ресурс. Если группа задерживается на уровне слишком долго и таймер истекает, миссия переходит в «Критическое состояние». Начинается бесконечная атака роя Отродий Ядра, а затем появляются огромные Черви-Жнецы, от которых практически невозможно спастись.

Полностью разрушаемое окружение: Как и в оригинальной игре, здесь можно полностью разрушать стены и прокладывать собственные пути. Уровни не линейны и предоставляют игрокам абсолютную свободу в перемещении и выборе тактики.

Кооператив до четырех игроков: Игра заточена под командную работу, синергию классов и тесное взаимодействие. Есть возможность играть и в одиночку, но основной фокус разработчики делают именно на кооперативе.

Планы на развитие

Проект пробудет в раннем доступе от 18 до 24 месяцев. За это время авторы планируют добавлять новые биомы, типы оружия, врагов и боссов, а также расширять глобальную мета-прогрессию между забегами. Полноценная сюжетная линия и разгадка природы инцидента «Грейаут» будут раскрываться постепенно, с выходом крупных обновлений. На старте раннего доступа игра будет доступна только на английском языке. Ознакомиться с точным временем запуска, системными требованиями и добавить проект в список желаемого можно на официальной странице Deep Rock Galactic: Rogue Core в Steam.