Автошутер на выживание Deep Rock Galactic: Survivor стартует в раннем доступе в середине февраля

Ghost Ship Publishing и Funday Games сообщили, что Deep Rock Galactic: Survivor, автошутер на выживание, действие которого происходит во вселенной Deep Rock Galactic, выйдет в раннем доступе Steam 14 февраля.
Deep Rock Galactic: Survivor — это однопользовательский автошутер на выживание с видом сверху, в которой участвуют знаменитые гномы и жуки из мира Deep Rock Galactic. Игра еализует разрушение ландшафта в форме добычи полезных ископаемых, что позволяет стратегически планировать маршруты, когда дварфы перемещаются по огненным пещерам и коварные скалы в поисках минералов, которые можно добыть, и глифидов, которые можно уничтожить. На ежедневный игровой процесс также влияет структура миссии: шахтеры спускаются глубже в планету, получая новые наборы целей и выбирая улучшения в стиле экшн-рогалика.
14 февраля игроков ждут:
- Сразу после релиза будут доступны 4 знаковых класса — разведчик, бурильщик, инженер и стрелок, предлагающие игрокам уникальные классовые привилегии для покорения глубин Хоксес IV.
- 3 оживленных биома — кристаллические пещеры, магматическое ядро и полая ветвь — ждут шахтеров, достаточно смелых, чтобы отправиться внутрь, каждый биом представляет собой уникальное испытание. Реки лавы и смертоносной растительности подстерегают игроков, и их можно использовать в своих интересах.
- 20 типов врагов: мактерасы, глифиды и дредноуты всех форм и размеров бродят по пещерам Хоксес IV и нападут на вас, как только увидят. От маленьких пехотинцев до внушительных преторианцев и летающих Мактер — шахтерам лучше запастись свинцом и бросить кости на удачу.
- 40 видов оружия: от культовых винтовок Deep Rock Galactic до совершенно новых инструментов разрушения, в Deep Rock Galactic: Survivor каждый найдет что-нибудь для себя, обычно наполненное порохом и злыми намерениями.
будем посмотреть