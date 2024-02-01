Автошутер на выживание Deep Rock Galactic: Survivor стартует в раннем доступе в середине февраля

Однопользовательский шутер, в котором вам предстоит выживать.

Используйте весь арсенал Deep Rock Galactic, уничтожайте тварей, улучшайте своё снаряжение и отправляйтесь всё дальше и дальше в коварные пещеры. Собирайте и конструируйте разрушительное огнестрельное оружие и обрушьте хаос на всех инопланетных существ в быстрой и жаркой схватке.

Каждая миссия уникальна, с рандомизированной генерацией пещер и вражеских волн, как и в Deep Rock Galactic.