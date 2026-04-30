Бесконечный Режим в Deep Rock Galactic: Survivor - прибыл! Обновление 1.1 уже доступно

Производительность никогда не была сильной стороной Deep Rock Galactic: Survivor из-за пары неудачных решений, принятых в начале разработки игры.

Но теперь все проблемы остались в прошлом!

После года оптимизаций, доработок и обильных возлияний, Бесконечный Режим (и все сопутствующие его реализации оптимизации) стали доступны всем обладателям игры.

Официально системные требования игры при этом понижены не были.

Также, в обновлении добавлены новые тэги для оверклоков и оружия, новые бонусы для этих тэгов, исправления некоторых багов - и поддержка первого геймплейного дополнения для игры, Heavy Duty!

Что может быть абсурднее бульдозера, катающего по леднику жучьи яйца?

Однако, с этим дополнением игрок получит именно это.

Новый класс дворфа бульдозериста-тракториста, новый ледяной биом - и новые миссии, связанные с поиском яиц!