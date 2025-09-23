Deep Rock Galactic: Survivor появится на iOS и Android в ноябре

После релиза для ПК и Xbox Series 17 сентября, Ghost Ship Publishing и Funday Games объявили, что Deep Rock Galactic: Survivor станет доступен для мобильных устройств в ноябре. Мобильная версия создаётся совместно с Piktiv и будет доступна через App Store и Google Play. Продюсер Funday Games Джейкоб Лауриц Бесенбахер Кьельдсен отметил, что популярность игры на Steam Deck подтолкнула команду к переносу экшен-шутера на телефоны, позволяя игрокам наслаждаться приключениями гномов в любом месте.

Deep Rock Galactic: Survivor — это однопользовательский автошутер в стиле survival, где игроки управляют гномами, исследующими глубины планеты Hoxxes IV. В процессе добычи ресурсов они сражаются с насекомыми Glyphid в разнообразных биомах, от красочного Azure Weald до смертельно опасного Magma Core с лавовыми потоками. Игрокам предстоит собирать оружие, использовать его модификации и разнообразные гаджеты, а также повышать уровень персонажа, превращаясь в настоящую одночеловечную армию.

Особое внимание уделено системе снаряжения: броня, модификации, канистры и чипы для Боско позволяют индивидуализировать стиль игры и повысить эффективность в бою. Игроки выполняют миссии, уничтожают местную фауну, добывают ресурсы и безопасно возвращаются к капсуле, углубляясь всё ниже в недра планеты.

Мобильная версия обещает перенести хардкорную, напряжённую атмосферу PC-версии на небольшие экраны, сохранив естественность управления и динамику боя. Deep Rock Galactic: Survivor на iOS и Android станет отличным способом испытать приключения гномов, когда вы в пути.