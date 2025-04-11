Deep Rock Galactic: Survivor выйдет из раннего доступа 17 сентября

Студия Funday Games и издатель Ghost Ship Games, готовы выпустить Deep Rock Galactic: Survivor — автошутер в жанре rogelike, спин-офф кооперативного шутера по добыче от первого лица Deep Rock Galactic. Приключенческая игра с видом сверху вышла в раннем доступе Steam в феврале 2024 года.

Анонсированная во время презентации Triple-I Initiative, игра Deep Rock Galactic: Survivor версии 1.0 выйдет 17 сентября 2025 года. Она будет доступна на ПК в Steam на старте, и возможно позднее появится на консолях.

Более 1 миллиона игроков уже окунулись в Deep Rock Galactic: Survivor с момента ее выхода чуть больше года назад, и за это время Funday Games выпустила несколько новых биомов и персонажей, с которыми игроки могут познакомиться, и наверняка их станет еще больше с выходом версии 1.0.

В отличие от Deep Rock Galactic, которая ориентирована на кооператив, Survivor — однопользовательская игра, в которой игрокам предлагается отбивать волны орд инопланетян. В то же время вы ищете все блестящее и ценное.

Funday Games обещает, что обновление 1.0 будет «самым большим обновлением, которое мы когда-либо делали», хотя точные детали обновления остаются неясными. Фанаты надеются, что оно будет включать в себя ожидаемый бесконечный режим, который ранее был отложен с последнего обновления контента для Survivor, поскольку Funday Games решила сосредоточиться на подготовке Deep Rock Galactic: Survivor к выпуску 1.0 в сентябре.

Трейлер к дате релиза показывает игрокам, что новая механика, «Снаряжение», будет добавлена ​​в 1.0. Пока нет конкретных ответов на то, как игроки его получат, какие функции имеет снаряжение или на какие-либо другие вопросы, которые у игроков есть по этому поводу. Funday воздерживается от этих подробностей до тех пор, пока релиз игры не станет ближе.

Дата выхода Deep Rock Galactic: Survivor была не единственной новостью от Ghost Ship Games во время Triple-I Initiative Showcase, поскольку также появилась информацию о том, что скоро состоится закрытый альфа-тест Deep Rock Galactic: Rogue Core, перед ранним запуском игры. Вы можете зарегистрироваться, чтобы принять участие в этом тесте, на странице в Steam.