Deep Rock Galactic: Survivor выйдет на PS5 и Switch 7 октября - для игры готовят новое DLC

Ghost Ship Publishing и Funday Games объявили дату выхода Deep Rock Galactic: Survivor на консолях Nintendo и PlayStation. Однопользовательский автошутер в формате survival выйдет на PS5, Switch 2 и Switch 7 октября.

Игра впервые появилась в раннем доступе на ПК в феврале 2024 года, а полноценный релиз состоялся в сентябре 2025-го на ПК и Xbox Series. Позже проект добрался до мобильных устройств, а теперь завершит расширение списка платформ консольными версиями для экосистем Nintendo и PlayStation.

Deep Rock Galactic: Survivor переносит знакомую формулу серии в формат bullet hell с автоматическими атаками. Игроку предстоит в одиночку исследовать процедурно генерируемые пещеры планеты Хокссес, сражаться с огромными волнами инопланетных существ, добывать ресурсы и постепенно усиливать свой арсенал.

Каждая вылазка сочетает добычу полезных ископаемых с напряжёнными боями: найденные ресурсы позволяют улучшать оружие и экипировку, а процедурная генерация пещер и волн противников делает прохождения непохожими друг на друга.

Одновременно разработчики анонсировали новое дополнение Knockout Expansion. Оно добавит класс Brawler, новый биом Sand Corridors, высокорисковую миссию с дополнительными заданиями и нового босса. Дату выхода DLC Ghost Ship Publishing и Funday Games пока не раскрыли.