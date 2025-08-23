Deep Rock Galactic: Survivor выйдет на Xbox Series и Game Pass в сентябре

В феврале 2024 года Deep Rock Galactic: Survivor стала хитом, продав миллион копий за первую неделю раннего доступа. Теперь этот однопользовательский шутер с видом сверху готов к полноценному выходу в следующем месяце. Как было объявлено на Gamescom, Deep Rock Galactic: Survivor также выйдет на Xbox Series X|S и Game Pass.

Deep Rock Galactic: Survivor выйдет на ПК и Xbox Series X|S 17 сентября. Игроки управляют одним гномом-шахтёром, который может выбрать один из четырёх классов: бурильщик, инженер, разведчик и стрелок. Каждый класс даёт гному разные способности и возможности для исследования Хокксеса IV, процедурно сгенерированной планеты, полной враждебных инопланетян и невообразимых богатств.

Ghost Ship Games объявила дату выхода Survivor в начале этого года, отметив при этом, что решение о запуске игры вынудило издателя отказаться от бесконечного режима. Разработчики из Funday Games отметили, что сохранение бесконечного режима создаёт ряд технических сложностей, которые могли бы задержать релиз игры. Тем не менее, планируется добавить бесконечный режим в Survivor в будущем.