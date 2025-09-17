Deep Rock Galactic: Survivor вышла из раннего доступа с обновлением 1.0

После нескольких месяцев стабильной разработки и отзывов игроков Deep Rock Galactic: Survivor официально вышла из раннего доступа с обновлением 1.0. Спин-офф Deep Rock Galactic в жанре roguelite теперь доступен на ПК и консолях Xbox Series (также через Game Pass), что стало важной вехой для разработчиков Funday Games.

Это обновление представляет «Эскортную службу» — миссию, в которой игрокам предстоит защищать и заправлять Drilldozer B0b-33, прорываясь сквозь скалы и врагов к омморскому камню сердца. Новая миссия требует уникальных стратегий, акцентирующих внимание на контроле роя, защите целей и осторожном темпе.

Обновление также вносит существенные изменения в систему прогресса, добавляя снаряжение, предлагая новые пассивные бонусы, особенности и пути улучшения. Ячейки сохранения, облики модификаторов классов, более 300 достижений и интеграция с Twitch ещё больше расширяют игровой процесс. Помимо этих систем, разработчики перебалансировали уровни опасности, улучшили ход выполнения миссий и доработали систему прогресса.

В честь запуска игры Funday Games выпустила дополнение After Hours — косметический набор с новыми обликами для четырёх игровых классов. Студия также проводит специальную раздачу призов, включающую в себя коды загружаемого контента (DLC) и ограниченное пронумерованное издание игры Deep Rock Galactic: Survivor на физическом носителе.