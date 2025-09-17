Deep Rock Galactic: Survivor вышла из раннего доступа с обновлением 1.0

После нескольких месяцев стабильной разработки и отзывов игроков Deep Rock Galactic: Survivor официально вышла из раннего доступа с обновлением 1.0. Спин-офф Deep Rock Galactic в жанре roguelite теперь доступен на ПК и консолях Xbox Series (также через Game Pass), что стало важной вехой для разработчиков Funday Games.
Это обновление представляет «Эскортную службу» — миссию, в которой игрокам предстоит защищать и заправлять Drilldozer B0b-33, прорываясь сквозь скалы и врагов к омморскому камню сердца. Новая миссия требует уникальных стратегий, акцентирующих внимание на контроле роя, защите целей и осторожном темпе.
Обновление также вносит существенные изменения в систему прогресса, добавляя снаряжение, предлагая новые пассивные бонусы, особенности и пути улучшения. Ячейки сохранения, облики модификаторов классов, более 300 достижений и интеграция с Twitch ещё больше расширяют игровой процесс. Помимо этих систем, разработчики перебалансировали уровни опасности, улучшили ход выполнения миссий и доработали систему прогресса.
В честь запуска игры Funday Games выпустила дополнение After Hours — косметический набор с новыми обликами для четырёх игровых классов. Студия также проводит специальную раздачу призов, включающую в себя коды загружаемого контента (DLC) и ограниченное пронумерованное издание игры Deep Rock Galactic: Survivor на физическом носителе.
Для новых игроков ТОП кто не играл - можно 50-100 часов свободно потратить, есть обычные миссии 5 карт и новая на сопровождение, 4 класса и 5 сложностей. Есть миссии с 1 оружием (но это просто ради мастерства для доп. характеристик оружия) и 5 приколов аномалии - с мутаторами.
Но для старых игроков кто играл с раннего доступа это полный позор- толком ничего нового! За год не осилили бесконечный режим, нет кооператива, хотя в GUNTOUCHABLES его запихнули! И в DarkSwarm будет (правда сколько времени пройдет до релиза не ясно, ток альфа была). Добавили 1 новую миссиию сопровождения и куча фарма впридачу. Снаряжение это не новая фишка в bullet hell, реально ощущается как будто специально это запихнули, увеличив хп и урон жуков, потому что уже полная фулл прокачка не решает. Достяги? ну это на любителя, вы всё равно так просто не возьмете все 300, потому что там бешенный фарм нужен, есть очень адско выполнимые для 5 сложности и ещё хуже с определ. условиями! Есть игры которым уже плевать на такое бешенное количество достяг, контент важнее. Лучше бы получали сезонные обновления, чем недокрученную пургу.
Скрин с прикола "Без движения", мда и такие режимы были важнее...(((