Deep Rock Galactic: Survivor вышла на PS5

В среду, 7 октября, компании Funday Games и Ghost Ship Publishing объявили о выходе Deep Rock Galactic: Survivor на PlayStation 5. Этот одиночный автошутер — спин-офф игры Deep Rock Galactic — также появится на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 в эту пятницу, 9 октября (в Северной и Южной Америке, а также в Европе).

Deep Rock Galactic: Survivor переносит вселенную франшизы в формат одиночной игры с видом сверху. На планете Хоксес IV игроки управляют дварфами, которым поручено выполнять задания, добывать полезные ископаемые и выживать в схватках с многочисленными существами, пока оружие ведет огонь автоматически.

Добыча ресурсов — неотъемлемая часть исследования пещер. Игроки могут прокладывать путь сквозь скалы, чтобы уйти от врагов или добраться до месторождений, а полученные во время миссий ресурсы используются для улучшения снаряжения и расширения арсенала.

Пещеры генерируются процедурно, а цели каждой миссии определяет «Руководство». После выполнения задач игроку необходимо вернуться к десантной капсуле для эвакуации и продолжения прохождения экспедиций.