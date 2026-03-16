Гном на бульдозере: для Deep Rock Galactic: Survivor анонсировали DLC с новым классом Demolisher

Разработчики из Funday Games представили первое крупное дополнение для Deep Rock Galactic: Survivor. DLC под названием Heavy Duty добавит в игру новый класс — Demolisher, который вступает в бой на гигантском вооружённом бульдозере и буквально прокладывает путь через орды врагов и горные породы.

Это первый новый класс, появившийся в играх серии Deep Rock Galactic. В отличие от других персонажей, Demolisher использует транспорт под названием Rock Dozer — тяжёлую машину, способную разрушать окружающую среду, пробивать туннели и давить инопланетных жуков своими гусеницами.

Подробности о способностях класса пока не раскрываются, однако известно, что игрокам будут доступны три варианта специализации: Contractor, Gridrunner и Operator. Они ориентированы на разные стили игры — от более эффективной добычи ресурсов до повышенной мобильности и усиления техники.

Помимо нового класса, DLC расширит арсенал игры. Все персонажи получат доступ к десяти новым видам оружия, среди которых электрический Arc Burster, огнемёт Dragonstorm Incinerator и автоматический дрон Slither с цепным приводом.

Разработчики также намекнули на ещё два крупных нововведения, которые пока держатся в секрете и будут раскрыты позже.

Дополнение Heavy Duty выйдет 30 апреля, продолжив развитие одного из самых успешных «survivors»-экшенов, вдохновлённых Vampire Survivors.