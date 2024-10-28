Новое обновление для Deep Rock Galactic: Survivor приносит новый биом и многое другое

Funday Games и Ghost Ship выпустили четвертое крупное обновление Deep Rock Galactic: Survivor, и оно наполнено множеством вещей, которые должны послужить хорошим поводом вернуться в игру.

Это обновление примерно того же масштаба, что и предыдущие выпуски контента для игры, и его первым крупным дополнением является совершенно новый биом в виде Лазурной Пустоши. Разработчики её описывают как «удивительно мокрая синяя пещера со светящимися растениями», поставляется с кристаллами, которые исцеляют вас, пока вы стоите рядом с ними.

Также были добавлены новые враги, включая Глифидного стража, который усиливает защиту близлежащих глифидов, а также новые варианты Mini Exploder и Big Praetorian. В Лазурной Пустоши возрождение также работает немного иначе; вы будете наслаждаться периодами затишья, за которыми следуют «большие и более интенсивные» волны.

Это последнее обновление Deep Rock Galactic: Survivor также добавляет новую систему мутаторов, которая дает вам как положительные, так и отрицательные модификаторы в режимах Vanguard Contracts и Lethal Operations, которые также являются новыми для этого обновления.

Вы также сможете увидеть свой счет в конце каждого погружения, причем баллы основаны на ряде характеристик, включая скорость завершения, выполнение второстепенных задач и многое другое.

Вы можете ознакомиться со всеми новинками в заметках к патчу в Steam.