Обновление Deep Rock Galactic: Survivor приносит новую битву с боссом и многое другое

Funday и Ghost Ship Publishing выпустили совершенно новое обновление Deep Rock Galactic: Survivor, которое приносит много нового, включая нового босса, обновленную сцену и многое другое. Кое-что из того, что представлено в сегодняшнем обновлении, уже было анонсировано в рамках дорожной карты игры еще в феврале, хотя, естественно, до сих пор подробностей было довольно мало.
Первым в обновлении «Хоксес сопротивляется» появится новый босс, Близнецы-дредноуты. Один вступит с вами в рукопашную схватку, а другой будет отступать и стрелять в вас смертоносными снарядами. Они также исцелят друг друга, если один получит намного больше урона, чем другой.
Тем временем старая встреча с дредноутом приобрела некоторые новые способности. Дредноут теперь может топать, призывая шипы, которые поймают вас в ловушку, если вы не прокопаете их, а также он может вызвать рой глифидов, чтобы затопить вас.
В этом обновлении Deep Rock Galactic: Survivor были представлены два новых главных врага: Q'ronar Shellback Elite и Huuli Hoarder. Если вам удастся его уничтожить, из Hoarder выпадет настоящая сокровищница добычи.
Вы также найдете новый экран проверки оружия, который позволяет вам детально осмотреть оружие. Показанная статистика включает, среди прочего, урон, время перезарядки и специальные бонусы. Все это в дополнение к новым характеристикам оружия, множеству новых возможностей разгона и, конечно же, множеству улучшений баланса и игрового процесса, которые сделают игру в Deep Rock Galactic: Survivor более плавной.