В Deep Rock Galactic: Survivor показали дополнение с новым классом и биомом

Funday Games и Ghost Ship Publishing представили дополнение Knockout для roguelike-экшена Deep Rock Galactic: Survivor. Оно предложит новый класс, биом, тип заданий и оружие для борьбы с ордами пришельцев.

В ролике демонстрируют новую локацию, где одинокому дворфу вновь предстоит добывать ресурсы, открывать улучшения и выживать среди опасных обитателей планеты Хокссес.

Knockout расширит арсенал и набор доступных испытаний, добавив больше вариантов для сборок и прохождения миссий.

Дополнение выйдет 17 ноября на PC в Steam и Xbox Series X|S.