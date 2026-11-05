В Deep Rock Galactic: Survivor показали дополнение с новым классом и биомом

Funday Games и Ghost Ship Publishing представили дополнение Knockout для roguelike-экшена Deep Rock Galactic: Survivor. Оно предложит новый класс, биом, тип заданий и оружие для борьбы с ордами пришельцев.
В ролике демонстрируют новую локацию, где одинокому дворфу вновь предстоит добывать ресурсы, открывать улучшения и выживать среди опасных обитателей планеты Хокссес.
Knockout расширит арсенал и набор доступных испытаний, добавив больше вариантов для сборок и прохождения миссий.
Дополнение выйдет 17 ноября на PC в Steam и Xbox Series X|S.