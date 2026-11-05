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Deep Rock Galactic: Survivor 14.02.2024
Экшен, Шутер, Выживание, Вид сверху, Рогалик
8.4 294 оценки

В Deep Rock Galactic: Survivor показали дополнение с новым классом и биомом

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Funday Games и Ghost Ship Publishing представили дополнение Knockout для roguelike-экшена Deep Rock Galactic: Survivor. Оно предложит новый класс, биом, тип заданий и оружие для борьбы с ордами пришельцев.

В ролике демонстрируют новую локацию, где одинокому дворфу вновь предстоит добывать ресурсы, открывать улучшения и выживать среди опасных обитателей планеты Хокссес.

Knockout расширит арсенал и набор доступных испытаний, добавив больше вариантов для сборок и прохождения миссий.

Дополнение выйдет 17 ноября на PC в Steam и Xbox Series X|S.

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