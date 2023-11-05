Ретро-хоррор Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken выйдет на ПК и Nintendo Switch в 2024 году

Эми потеряла своего брата Томаса. Он ушёл из жизни, не успев с ней попрощаться.

Томас был необычным человеком. Его увлекали люцидные сны и параллельные миры. Эми, скромный ветеринар из провинции, не разделяла его фантазий.

Но когда она находит его дневники, она понимает, что он не был сумасшедшим. Он открывал для себя невероятные вещи. И возможно, он всё ещё жив и ждёт её в другом мире.