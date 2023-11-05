Ретро-хоррор Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken выйдет на ПК и Nintendo Switch в 2024 году

Издатель Armor Games Studios объявил, что выпустят ретро-хоррор Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken не только на ПК, но и на Nintendo Switch в 2024 году.
В последней отдельной части серии Deep Sleep игроки следуют за ветеринаром из маленького городка Эми, которая расследует необъяснимую смерть своего брата Томаса. Только когда она обнаруживает дневники, в которых подробно описывается его одержимость осознанными сновидениями и существами за пределами царств бодрствования, она понимает, что он, возможно, был прав с самого начала - и что, может быть, он все еще где-то здесь.
От зловещего и стремительного леса до глубин ужасной тюрьмы и далеко за ее пределами — вы будете формировать свое окружение, решать головоломки и сталкиваться со своими страхами в этом ужасающем приключении, которое обязательно понравится поклонникам сценаристов, как старым, так и новым. Эми может совершенствовать свои способности в мире снов, чтобы помочь ей выжить против врагов, которым потребуется творческое мышление, чтобы справиться с ними в пошаговых сражениях.
Порой вспоминаю о игре Nowhere c мобилок на джаве... Буду играть.