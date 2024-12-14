В сети появился новый геймплей Deepest Fear - шутера, который вдохновлён классикой научной фантастики и ужасов 80-х

Студия Variable State показала новые кадры своего хоррора Deepest Fear. Игра выглядит как необычная смесь метроидвании с иммерсив-симом от первого лица — этакий научно-фантастический коктейль, где главное не только выживание, но и исследование мира.

Главной героиней станет доктор Дэнни Кэрролл, которая забредает в странный комплекс под названием «Нептун». Это место буквально дышит ретро-футуризмом и явно скрывает немало секретов. Среди них — тайна исчезновения отца Дэнни, которую нам и предстоит раскрыть. Разработчики обещают дать игрокам полную свободу в выборе подхода к решению загадок.

А вдохновлялись создатели игры классикой научной фантастики и ужасов 80-х — «Бездной», «Нечто», «Мухой» и «Вспомнить всё». Если верить разработчикам, то нас ждёт что-то в духе старых добрых работ Кэмерона и Карпентера, только в интерактивном формате.

У игры пока нет точной даты выхода, но она точно выйдет на ПК. Про другие платформы ничего не говорится.