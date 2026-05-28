Deer & Boy выглядит как интерактивный мультфильм - поэтичный платформер выйдет уже в июне

Издатель Dear Villagers и студия Lifeline Game Studio объявили, что кинематографический платформер Deer & Boy выйдет уже в июне на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Судя по первым материалам, игра делает ставку не на экшен или сложные механики, а на атмосферу, эмоции и визуальное повествование.

История расскажет о мальчике, сбежавшем из дома и встретившем оленёнка, с которым постепенно формируется особая связь. Главная особенность Deer & Boy — развитие этого дуэта по ходу приключения. Сначала игроку придётся защищать хрупкого спутника, но позже оленёнок вырастет, а совместные способности героев изменят сам игровой процесс.

Авторы называют проект «анимационным фильмом, в который можно играть», и это описание выглядит довольно точным. По трейлерам Deer & Boy скорее напоминает Journey, Gris или Spirit of the North, чем классический платформер. Здесь явно делают ставку на музыку, визуальные образы и настроение, а не на постоянный поток испытаний.

Разработчики отдельно подчёркивают, что игра рассчитана как на детей, так и на взрослых. Для одних это будет история дружбы, а для других — более созерцательное путешествие об одиночестве, взрослении и поддержке. На фоне индустрии, переполненной шумными сервисными играми, такие камерные проекты всё чаще выглядят особенно ценными.