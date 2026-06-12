Поэтическое приключение Deer & Boy выйдет 23 июня - игра о дружбе, которая растёт вместе с игроком

Издательство Dear Villagers и студия Lifeline Game Studio объявили дату выхода кинематографического платформера Deer & Boy. Игра поступит в продажу 23 июня на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, а также на PC через Steam и Epic Games Store. Цена проекта составит 19,99 долларов, 17,99 фунтов стерлингов или 19,99 евро.

Deer & Boy позиционируется как поэтическое, созерцательное приключение, которое авторы описывают как «анимационный фильм, в который можно играть». В центре истории — сбежавший мальчик и хрупкий оленёнок, между которыми постепенно формируется тихая, но глубокая связь. Именно эта эмоциональная линия становится основой всего игрового процесса.

Разработчики подчёркивают, что ключевая особенность проекта — эволюция спутника. Оленёнок по мере прохождения превращается в более сильного и уверенного оленя, и вместе с этим меняется геймплей: от необходимости защищать его до полноценного партнёрства в преодолении препятствий. Такая механика напрямую отражает развитие отношений героев и усиливает эмоциональную составляющую.

Авторы также делают ставку на универсальность истории. По их словам, Deer & Boy рассчитана как на молодую аудиторию, которая увидит в ней простую и трогательную дружбу, так и на взрослых игроков, способных уловить более глубокие темы — исцеление, принятие и внутренний рост. Проект можно проходить как в одиночку, так и в кругу семьи, наблюдая за развитием истории как за интерактивной сказкой.

В Lifeline Game Studio поблагодарили сообщество за интерес к игре и отметили, что команда стремится воплотить свою творческую идею без компромиссов. Deer & Boy, судя по описанию, делает ставку не на сложные механики или экшен, а на атмосферу, визуальную выразительность и эмоциональную вовлечённость игрока.

На фоне множества платформеров и инди-приключений проект выделяется именно своей направленностью на «тихое» повествование, где ключевым элементом становится не цель, а путь, пройденный вместе с персонажами.