Состоялся релиз трогательного инди-платформера Deer & Boy

Французская студия LifeLine Games официально выпустила свой дебютный кинематографичный платформер Deer & Boy. Проект представляет собой глубоко эмоциональную историю о дружбе, взрослении и преодолении жизненных трудностей. Инди-игра создавалась на протяжении 6 лет, а количество её добавлений в списки желаемого перед выходом превысило отметку в 100 тысяч пользователей.

Игровой процесс полностью построен на визуальном повествовании без использования единого слова или строчки диалога. Главной геймплейной особенностью проекта стало постепенное взросление вашего животного-компаньона. По мере прохождения беззащитный детёныш превращается в величественного оленя, открывая новые способности для совместного решения головоломок.

Всего в составе сюжетной кампании геймерам доступны 13 повествовательных глав, которые проведут персонажей через множество живописных природных биомов. Разработчики сделали ставку на художественный стиль интерактивного анимационного фильма и глубокое музыкальное сопровождение. При этом юные игроки увидят здесь добрую сказку, а взрослые откроют для себя тяжёлые темы душевного исцеления.

Официальный релиз Deer & Boy состоялся 23 июня 2026 года на персональных компьютерах в Steam, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Проект полностью переведён на русский язык. В течение всей первой недели продаж для покупателей действует приветственная скидка в размере 10%.