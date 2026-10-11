Файтинг Def Jam: Fight for NY получил нативный порт для ПК и Steam Deck благодаря статической рекомпиляции

Энтузиаст Влад Янгурский выпустил версию 0.7.0 проекта Def Jam: Fight for NY - Recompiled, представляющего собой полноценный нативный порт культового файтинга 2004 года для современных персональных компьютеров. Проект создан с помощью инструментария xboxrecomp, который переводит оригинальный машинный код версии для консоли Xbox в язык C и компилирует его под современные платформы. Свежее обновление обеспечило полную поддержку операционных систем Linux и портативной консоли Steam Deck.

На портативном устройстве от компании Valve файтинг запускается нативно без использования слоя трансляции Proton. Графический конвейер работает через низкоуровневый Vulkan, за вывод звука отвечает сервер PipeWire, а встроенные элементы управления консоли распознаются без сторонних утилит. Установщик проекта сам подготавливает игру в изолированном контейнере с библиотеками SteamOS 3.8, требуя подключение к сети только при первой загрузке окружения, после чего добавляет ярлык для запуска напрямую из Gaming Mode. Первая компиляция на устройстве занимает около 5 минут.

Сам автор порта активно тестирует стабильность каждого выпуска на устройстве Steam Deck OLED и подтверждает работоспособность всех ключевых систем. По словам разработчика, сборка стабильно держит кадровую частоту, а визуальный ряд выглядит хорошо. Автоматические тесты подтвердили корректное прохождение схваток, работу вступительных роликов и меню, хотя на текущем этапе на портативной системе еще сохраняются незначительные искажения звука из-за особенностей виртуализации аудиочипа.

Оригинальная игра от студии EA Canada и издательства Electronic Arts завоевала статус классики благодаря глубокой интеграции интерактивного окружения, бросков в толпу зрителей и жестоких завершающих приемов.

Помимо Linux файтинг доступен на Windows через Direct3D 11 и на компьютерах Mac с чипами Apple Silicon через Vulkan. Рекомпиляция способна выводить картинку в разрешении в 4 раза выше оригинального, поддерживает кадровый темп 60 кадров в секунду, управление через библиотеку SDL3 с геймпадами DualSense, Switch Pro и контроллерами Xbox, а также локальные матчи на 4 участников. В настройках также доступен оверлей по нажатию клавиши F1 и запуск стартового конфигуратора интерфейса на базе Dear ImGui.

Для пользователей Windows и macOS доступна опция генерации наборов четких текстур с помощью алгоритма масштабирования Lanczos. Процесс происходит локально силами центрального процессора и преобразует 18971 статическое изображение оригинального релиза без применения генеративных нейросетей, формируя пакет размером 6.2 ГБ.

Исходный код проекта опубликован на платформе GitHub под лицензией MIT и не нарушает авторские права, так как репозиторий не содержит игровых ассетов, исполняемых файлов или защищенных материалов. Для сборки файтинга требуется оригинальный легальный дамп американского диска для первой Xbox. В планах разработчика значится добавление честного соотношения сторон 16:9 для битв вместо стандартного консольного формата 4:3 и дальнейшая полировка аудиодрайвера.