Авторы Defect делают ставку на оптимизацию и художественный стиль, а не на погоню за ультра-графикой

Студия emptyvessel, работающая над шутером Defect, сделала ставку на оптимизацию и художественный стиль, а не на погоню за ультра-графикой. Геймдиректор проекта и бывший художник id Software Эммануэль Палалич вместе с композитором Миком Гордоном рассказали, что игра будет требовать для комфортной работы видеокарту уровня RTX 2060, а трассировка лучей не станет обязательной.

«Гонка графических вооружений обходится дорого и приносит все меньше отдачи», — отметил Палалич. По его словам, сильная команда художников способна создавать впечатляющий визуал в любых условиях: примеры — старые игры вроде Killzone 2 или F.E.A.R., которые и спустя годы выглядят достойно. В Defect эффекты, такие как дым от выстрелов и разрушений, будут масштабироваться под настройки графики. На низких настройках также упростят количество тел, остающихся в мире.

Мик Гордон подчеркнул опыт команды: «Ребята стояли за одними из самых оптимизированных игр последних 10+ лет. Это их сильная сторона». Такой подход позволит игре работать стабильно на широком спектре систем, не жертвуя художественным стилем.

Defect создается для PC и выйдет через Steam. Разработчики позиционируют проект как иммерсивный шутер, где внимание к оптимизации и плавному геймплею важнее, чем эффектные, но ресурсоемкие технологии. Подобная философия становится все более популярной среди независимых студий, которые стремятся предложить качественный и стабильный игровой опыт, доступный максимально широкой аудитории.