Авторы Defect делают ставку на оптимизацию и художественный стиль, а не на погоню за ультра-графикой

Студия emptyvessel, работающая над шутером Defect, сделала ставку на оптимизацию и художественный стиль, а не на погоню за ультра-графикой. Геймдиректор проекта и бывший художник id Software Эммануэль Палалич вместе с композитором Миком Гордоном рассказали, что игра будет требовать для комфортной работы видеокарту уровня RTX 2060, а трассировка лучей не станет обязательной.

Киберпанк-шутер Defect с полной разрушаемостью получил первые геймплейные трейлеры

«Гонка графических вооружений обходится дорого и приносит все меньше отдачи», — отметил Палалич. По его словам, сильная команда художников способна создавать впечатляющий визуал в любых условиях: примеры — старые игры вроде Killzone 2 или F.E.A.R., которые и спустя годы выглядят достойно. В Defect эффекты, такие как дым от выстрелов и разрушений, будут масштабироваться под настройки графики. На низких настройках также упростят количество тел, остающихся в мире.

Мик Гордон подчеркнул опыт команды: «Ребята стояли за одними из самых оптимизированных игр последних 10+ лет. Это их сильная сторона». Такой подход позволит игре работать стабильно на широком спектре систем, не жертвуя художественным стилем.

Defect создается для PC и выйдет через Steam. Разработчики позиционируют проект как иммерсивный шутер, где внимание к оптимизации и плавному геймплею важнее, чем эффектные, но ресурсоемкие технологии. Подобная философия становится все более популярной среди независимых студий, которые стремятся предложить качественный и стабильный игровой опыт, доступный максимально широкой аудитории.

Тарков то же сделал упор на оптимизацию а не на графику на релизе. Кто понял, тот понял 🤣 // Иван Мучкаев

2
Может и не понял,но там в итоге нет ни того ни другого. Хотел взять в Стиме и попробовать поиграть,но почитал отзывы, посмотрел на мучения стримеров и передумал 😅 // Vadim Volodin

нитгитлистер
ильная команда художников способна создавать впечатляющий визуал в любых условиях

вроде очевидную вещь сказал а почему о ней ни кто не думаает окромя некоторых непонятно

2
MunchkiN 616

ну как бы это не так. при больших мастабах и детализации нужна очень мощная графика от движка близкая к реальной жизни и автоматическая генерация еще том небыло тайловости и повторения на больших масштабах. тут наверна толька 64 битные шейдеры на момощь если придут. иначе все криво и плоха будет как обычно в играх было типа скурима и фоллаута.
технология графона первична и определет визуальный стиль игр всегда

нитгитлистер MunchkiN 616

надеюсь ты понимашь свою мысль))

igor lvov

Перевожу на доступный язык .......- Мы делаем полное ОВНО! Другое чё то не получается! :))))