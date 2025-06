Empty Vessel профинансировала Defect, собрав в общей сложности 11 миллионов долларов

Cтудия Empty Vessel, основанная бывшими разработчиками id Software и состоящая из людей, работавших над Doom, The Last of Us, Call of Duty, Borderlands, Uncharted и другими, только что завершила раунд финансирования серии A для своего дебютного проекта DEFECT, собрав в ходе этого раунда 11 миллионов долларов.

Согласно пресс-релизу, дополнительные средства позволят Empty Vessel расширить команду и масштабировать ее до такой степени, что они смогут работать над переносом DEFECT на консоли, а также добавить поддержку однопользовательского режима в дополнение к DEFECT, который уже является многопользовательской игрой.

В последний раз говорилось, что Empty Vessel и NCSOFT сделала «стратегические инвестиции в акционерный капитал» студии, чтобы помочь DEFECT выйти на рынок, поэтому неудивительно, что NCSOFT была одной из компаний, возглавивших раунд финансирования этой серии, наряду с 1AM Gaming и Black Phoenix Games.

Приятно видеть, что наш подход, ориентированный на разработчиков, нашел отклик у фанатов и наших новых долгосрочных партнеров в NCSOFT, а также у других инвесторов , — сказал генеральный директор Empty Vessel и игровой директор DEFECT Эммануэль Палалик.

Мы по-прежнему привержены нашему видению создания нового жанра на рынке FPS с DEFECT, и пока мы развиваемся устойчиво, эти новые инвестиции позволят нам ускорить наши планы по надлежащей поддержке однопользовательского режима и расширить его на большее количество платформ.

Для NCSOFT, генеральный директор NC America и главный операционный директор NC West Чонхи «JJ» Джин добавил:

Отличительное видение Empty Vessel в отношении игрового дизайна, производства и взаимодействия с игроками заставило нас быстро поверить в их предстоящий шутер DEFECT. Мы привержены развитию и будущему этой невероятной игры.

Мы считаем, что Empty Vessel — уникальная студия, работающая над потрясающей игрой, поэтому мы рады присоединиться к ним в качестве ключевого инвестора в их работе над созданием нового взгляда на шутеры от первого лица с DEFECT. - Управляющий директор 1AM Gaming Грегори Милкен