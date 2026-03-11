Издателем киберпанк-шутера DEFECT выступит NC America

Сегодня NC America, западное издательское подразделение NCSOFT, объявила о том, что будет издавать предстоящий киберпанк-шутер DEFECT. Ранее NCSOFT инвестировала (наряду с другими компаниями) напрямую в Emptyvessel, независимую студию, представленную два года назад генеральным директором/игровым директором Эмануэлем Палаликом и операционным директором/генеральным менеджером Гарретом Янгом, которые ранее работали в id Software над франшизой Doom.

Компания Emptyvessel задала впечатляющий темп, анонсировав DEFECT в августе 2024 года и показав первый потрясающий геймплей в октябре 2025 года. В связи с сегодняшними новостями генеральный директор emptyvessel Эмануэль Палалич заявил:

Это новое партнёрство с NCSOFT действительно закрепляет нашу цель — представить DEFECT миру вместе с сильным союзником. Поддержка и руководство NCSOFT помогают нам заложить прочный фундамент для одиночной игры DEFECT. В эпоху, когда многие издатели отказываются от поддержки одиночных режимов в играх, приятно иметь поддержку и доверие NCSOFT к тому, что мы создаём.

Чонхи «Джей Джей» Джин, генеральный директор NC America и главный операционный директор NC West/Arenanet, добавил:

Мы тесно сотрудничали с основной командой Emptyvessel с самого начала, чтобы совершить переход от первоначальных финансовых вливаний к подписанию соглашения в качестве издателя. Мы в восторге от партнёрского соглашения. Мы твердо убеждены, что напряжённый геймплей DEFECT демонстрирует большой потенциал на фоне сегодняшнего жёсткого рынка FPS.

Действие игры разворачивается в мрачном будущем, где остался только один мегаполис, управляемый «Системой», всевидящим ИИ, который устанавливает контроль с ужасающей эффективностью. Под мерцающими огнями и разрушающимися башнями банды-изгои дают отпор в хаотичных столкновениях по секторfм города.

Разработчики описали игру как захватывающий шутер без интерфейса, вдохновлённый SWAT и Ready or Not, в котором любую стену можно разрушить, гаджеты и инструменты полностью меняют подход к бою, а каждый тип оружия или боеприпасов уникальным образом влияет на мир и врагов. Игроки выбирают различные фракции, включая полицию Системы, отколовшиеся от неё подразделения полиции или различные банды, и соревнуются в выполнении задач, таких как контрабанда оружия, устранение целей или арест подозреваемых. DEFECT включает в себя автономный одиночный режим, кооперативный/PvE-режим и уникальный PvP-режим 4v4v4v4, где каждая команда выполняет свою собственную миссию, и эти миссии могут динамически пересекаться в зависимости от событий в игровом мире.

Над саундтреком работает легендарный композитор Мик Гордон, оставивший значительный след во многих современных шутерах, включая Atomic Heart и перезапущенные Wolfenstein и Doom.