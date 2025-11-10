Композитор Мик Гордон работает над саундтреком к киберпанк-шутеру Defect

Австралийский композитор Мик Гордон, известный по саундтрекам к играм Wolfenstein и Doom, работает над полным саундтреком для киберпанк-шутера Defect. Это его первая крупная работа после конфликта с Bethesda пять лет назад. Defect — первая игра студии emptyvessel, предлагающая одиночный режим, кооператив и асимметричный PvP.

Действие происходит в мире, напоминающем фильм «Судья Дредд» (2011), с мега-небоскребами и системой тотального наблюдения.

Гордон рассказал, что в проекте экспериментирует с экстремальными уровнями дисторшна: «Я всегда пытаюсь двигать это дальше. Насколько тяжелым мы можем это сделать? Я действительно исследую крайности искажения с этим проектом».

Композитор также использует микротональные звуки и намеренно диссонирующие ритмы, чтобы отразить тему едва сдерживаемого хаоса в игре. Кроме киберпанковых синтезаторов, на него повлияла сцена из фильма «Черепашки-ниндзя» (1990) с её «царапающим хип-хопом 90-х».

Defect пока не имеет окна релиза, но уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.