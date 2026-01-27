Мик Гордон поделился брутальным саундтреком к киберпанк-шутеру DEFECT

Легендарный композитор Мик Гордон, ответственный за культовое звучание DOOM (2016) и DOOM Eternal, вновь заставляет геймеров ждать релиза не ради геймплея, а ради музыки. Музыкант опубликовал фрагмент нового трека под названием Spit Ritual, который пишется специально для грядущего кооперативного экшена DEFECT.

В коротком ролике Гордон продемонстрировал процесс работы над композицией, которая сочетает в себе агрессивные синтезаторы и тяжелый ритм. Реакция сообщества не заставила себя ждать: фанаты уже окрестили трек «абсолютным бэнгером». Один из самых популярных комментариев под постом гласит:

Мик Гордон не пишет саундтреки для видеоигр — это игры создаются как видеоряд для треков Мика Гордона.

Такая внезапная активность композитора может свидетельствовать о том, что молчание разработчиков подходит к концу. Обычно публикация официальных музыкальных тем происходит незадолго до старта активной маркетинговой кампании. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время состоится новый показ игры с демонстрацией свежих механик или даже объявление точной даты релиза.

Напомним, что DEFECT — это амбициозный иммерсивный шутер в сеттинге мрачного киберпанка, где игрокам предстоит участвовать в жестоких кооперативных разборках внутри футуристического комплекса. Игра заявлена только для ПК.