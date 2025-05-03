NCSOFT инвестирует в независимую студию Empty Vessel, которая сейчас работает над захватывающим шутером Defect

DEFECT — многопользовательский командный шутер в стиле киберпанк, впервые представленный в августе 2024 года, который станет дебютным проектом техасской студии Empty Vessel, которая состоит из талантливых разработчиков, которые работали над такими сериями, как DOOM, Quake, The Last of Us, Call of Duty, Borderlands, Tomb Raider и Uncharted.

Пока не было ни слова о том, когда DEFECT будет готов к выпуску, но эти инвестиции призваны помочь игре преодолеть финишную черту, так что мы можем быть близки к тому, чтобы услышать о дате выпуска. По словам Эмануэля Палалича, директора игры DEFECT, речь также идет о предоставлении Empty Vessel лучшей среды для создания DEFECT.

Мы начали работу над Defect с простой верой в то, что отличные игры создаются целеустремленными, увлеченными командами, которые способны идти на творческий риск. Вот почему мы рады сотрудничать с NCSOFT. С самого начала они понимали нашу цель — не просто создать игру, но и создать лучшую среду для разработчиков, стоящих за ней. Поддержка и опыт NCSOFT помогут нам вывести Defect и Empty Vessel на новый уровень. - сказал Палалич в пресс-релизе

Согласно пресс-релизу об инвестициях, это только начало долгосрочного партнерства, которое также может включать приобретение NCSOFT прав на публикацию DEFECT.

Empty Vessel — это студия разработки AAA-класса, созданная экспертами в области игрового искусства и звука, имеющими успешный опыт и фандом в глобальном крупном жанре шутеров. Мы продолжим инвестировать в обеспечение новых глобальных IP и создание кластерного конвейера для конкретных жанров. - со-исполнительный директор NCSOFT Бён Му Пак

Когда DEFECT был впервые анонсирован, трейлер быстро привлек внимание, и на данный момент его просмотрели почти 2 миллиона раз. С тех пор Empty Vessel молчал, поэтому будет интересно посмотреть, как отреагируют игроки, когда выйдет геймплейный трейлер.