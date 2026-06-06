Легенда эпохи Amiga возвращается: Defender of the Crown получит ремейк с новым режимом и выйдет уже 13 августа

Во время Future Games Show состоялся анонс, который наверняка привлечёт внимание поклонников классических стратегий. Культовая Defender of the Crown, впервые вышедшая в 1986 году и ставшая одной из самых известных игр эпохи Amiga, возвращается в обновлённом виде под названием Defender of the Crown: The Legend Returns. Релиз намечен на 13 августа 2026 года.

Сюжет по-прежнему разворачивается в средневековой Англии, погрузившейся в хаос после смерти короля. Игрокам предстоит взять на себя роль одного из четырёх саксонских лордов и побороться за контроль над королевством. Для достижения цели придётся вести переговоры, захватывать территории, штурмовать замки, участвовать в турнирах и сражаться за влияние на политической карте страны.

Однако The Legend Returns — это не просто перенос старой игры на современные платформы. Разработчики подготовили сразу три режима прохождения. Режим Retro позволит пройти оригинальную версию практически в том виде, в котором её запомнили поклонники, сохранив характерную 16-битную графику и атмосферу. Classic предлагает обновлённый вариант с улучшенным интерфейсом и современными доработками игрового процесса.

Самым любопытным нововведением выглядит режим Kingdom. В нём классическая стратегия получает элементы roguelike: процедурную генерацию карты, механику бросков кубиков, развитие персонажа и систему построения колоды способностей. Такой подход может сделать каждое прохождение уникальным и подарить игре вторую жизнь не только среди ветеранов жанра, но и среди новой аудитории.

На фоне многочисленных ремастеров последних лет Defender of the Crown: The Legend Returns выглядит особенно интересно. Вместо простой реставрации разработчики попытались объединить уважение к оригиналу с новыми идеями, сохранив дух классики и одновременно расширив её возможности.

Игра выйдет 13 августа на PC (Steam и GOG), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.