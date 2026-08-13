Состоялся релиз масштабного переиздания легендарной стратегии Defender of the Crown

Разработчики из студии Black Tower Basement совместно с издательством Nordcurrent Labs официально выпустили на персональных компьютерах и консолях игру Defender of the Crown: The Legend Returns. Проект представляет собой полноценное переосмысление культовой стратегии, которая определила развитие жанра в восьмидесятых годах прошлого века. Сюжетная линия переносит пользователей в средневековую Англию эпохи затяжной борьбы за престол, освободившийся после внезапной кончины короля. Игрокам предстоит взять на себя управление армиями, захватывать новые территории, штурмовать укреплённые вражеские замки и активно участвовать в сложной политической жизни раздробленного королевства.

Создатели подготовили для пользователей сразу три независимых режима прохождения, призванных удовлетворить запросы как преданных фанатов старой школы, так и современной аудитории. Первый вариант под названием Ретрорежим предлагает прикоснуться к оригинальной классике с Amiga, которая бережно сохранена в первозданном виде, но снабжена мелкими качественными улучшениями для комфортной работы систем. Следом идёт Классический режим, представляющий собой осовремененную версию игры с полностью переработанным визуальным стилем, модернизированным интерфейсом и плавно работающими механиками. При этом фундаментальные правила, общий темп и гнетущая атмосфера оригинала остались нетронутыми.

Наиболее радикальные геймплейные изменения разработчики припасли для абсолютно нового Режима королевства, который превращает привычную тактическую игру в полноценное roguelite-приключение. Данный вариант прохождения включает в себя карты с процедурной генерацией, развиваемую систему навыков персонажей, а также механику сбора колоды особых тактических приёмов. В основе всех боевых столкновений здесь лежат броски кубиков, определяющие стартовый состав доступного войска. В перерывах между глобальными сражениями пользователи смогут принимать участие в рыцарских турнирах, организовывать дерзкие набеги ради золота и даже спасать прекрасных саксонских дам из заточения.

Долгожданный международный релиз проекта состоялся 13 августа 2026 года. Игра полностью доступна для покупки в цифровых магазинах Steam и GOG на персональных компьютерах, а также на домашних консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и портативной системе Nintendo Switch. Первые отзывы геймеров в сервисе Valve оказались в основном положительными, а сама стратегия уже получила текстовую поддержку русского языка.