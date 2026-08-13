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Defender of the Crown: The Legend Returns 13.08.2026
Ролевая, Стратегия, Инди, Ретро, Средневековье
4.8 14 оценок

Состоялся релиз масштабного переиздания легендарной стратегии Defender of the Crown

Апчхий Апчхий

Разработчики из студии Black Tower Basement совместно с издательством Nordcurrent Labs официально выпустили на персональных компьютерах и консолях игру Defender of the Crown: The Legend Returns. Проект представляет собой полноценное переосмысление культовой стратегии, которая определила развитие жанра в восьмидесятых годах прошлого века. Сюжетная линия переносит пользователей в средневековую Англию эпохи затяжной борьбы за престол, освободившийся после внезапной кончины короля. Игрокам предстоит взять на себя управление армиями, захватывать новые территории, штурмовать укреплённые вражеские замки и активно участвовать в сложной политической жизни раздробленного королевства.

Создатели подготовили для пользователей сразу три независимых режима прохождения, призванных удовлетворить запросы как преданных фанатов старой школы, так и современной аудитории. Первый вариант под названием Ретрорежим предлагает прикоснуться к оригинальной классике с Amiga, которая бережно сохранена в первозданном виде, но снабжена мелкими качественными улучшениями для комфортной работы систем. Следом идёт Классический режим, представляющий собой осовремененную версию игры с полностью переработанным визуальным стилем, модернизированным интерфейсом и плавно работающими механиками. При этом фундаментальные правила, общий темп и гнетущая атмосфера оригинала остались нетронутыми.

Наиболее радикальные геймплейные изменения разработчики припасли для абсолютно нового Режима королевства, который превращает привычную тактическую игру в полноценное roguelite-приключение. Данный вариант прохождения включает в себя карты с процедурной генерацией, развиваемую систему навыков персонажей, а также механику сбора колоды особых тактических приёмов. В основе всех боевых столкновений здесь лежат броски кубиков, определяющие стартовый состав доступного войска. В перерывах между глобальными сражениями пользователи смогут принимать участие в рыцарских турнирах, организовывать дерзкие набеги ради золота и даже спасать прекрасных саксонских дам из заточения.

Долгожданный международный релиз проекта состоялся 13 августа 2026 года. Игра полностью доступна для покупки в цифровых магазинах Steam и GOG на персональных компьютерах, а также на домашних консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и портативной системе Nintendo Switch. Первые отзывы геймеров в сервисе Valve оказались в основном положительными, а сама стратегия уже получила текстовую поддержку русского языка.

Релизы 1 Трейлеры 3
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Алексатор

Чертов автор, где ссылка в стиме на игру?! Как я её буду добавлять в желаемое?! Заходить в стим штолек и ручками?!
А так игра выглядит по крайнгей мере интересно, надоь глянуть подробности

WerGC

старейшая игра времен ZX-Spectrum,