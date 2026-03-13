Возвращение легенды: Defender of the Crown: The Legend Returns анонсирован для современных платформ

Издатель Nordcurrent Labs и студия Black Tower Basement официально анонсировали ремейк классической стратегической игры Defender of the Crown: The Legend Returns, которая выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Nintendo Switch и ПК через Steam и GOG.

Игра возвращает игроков в эпоху саксонско-нормандских конфликтов, где Англия погрузилась в хаос: корона украдена, а король мёртв. Игрокам предстоит стать саксонским лордом, собрать армию, вести дипломатию и вернуть трон, сталкиваясь с легендарными фигурами вроде Робин Гуда.

Ремейк предлагает три режима игры:

«Ретро» — дань уважения оригиналу 1986 года с аутентичной механикой и современной стабильностью;

«Классический» — современное переосмысление с обновлённой визуальной идентичностью и плавной механикой;

«Королевство» — новый рогалик на основе кубиков, где игроки формируют тактические колоды и влияют на исход процедурно генерируемых кампаний.

Геймплей сочетает стратегическую карту мира, управление территориями, осады замков, рыцарские турниры и набеги. Всё это подано через уникальную визуальную стилистику: 2.5D-окружения, динамическое освещение и высокодетализированный пиксель-арт.

Сохранён дух оригинала, но опыт обновлён современными удобствами, что делает игру доступной для новых игроков и поклонников классики. Игроки смогут погрузиться в легендарную стратегию с обновлённой графикой и более глубокими тактическими возможностями.