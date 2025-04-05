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Defenders of Etheria 2027 г.
Экшен, Инди, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
7 1 оценка

Рогалик Defenders of Etheria от авторов Dungeon Defenders гарантированно выйдет - нужные 10 тысяч долларов уже собраны

Lunersun Lunersun

Студия Chromatic Games, которую многие знают по серии «защиты башен» Dungeon Defenders, запустила сбор средств на свой новый проект. Defenders of Etheria — это кооперативный «рогалик» с элементами «пулевого ада», который уже точно увидит свет, ведь нужные 10 тысяч долларов разработчики собрали без особых проблем.

В Defenders of Etheria можно отправиться на зачистку «фантастических спорных территорий» либо в гордом одиночестве, либо с тремя друзьями. И весь геймплей сводится к истреблению бесконечных волн врагов и сбору всякого добра — опыта, золота, материалов для крафта и экипировки. Ну и, конечно, тут есть случайные побочные задания и стандартный набор боссов, которых создатели почему-то назвали «менее необязательными, но гораздо более страшными».

А ещё у Chromatic Games есть список дополнительных целей по сбору денег — новый регион, дополнительный герой с уникальным скином и поддержка Steam Deck. На всё про всё у разработчиков осталось 43 дня.

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Комментарии: 1
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Д-В скажите пожалуйста, что стало с Азиатскими серверами? Пинг вообще не показывает на серверах Азиатских в любой игре (Началось после е. Роскомнадзора и его действий к Cloudflare) // Василий Морозов

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