Рогалик Defenders of Etheria от авторов Dungeon Defenders гарантированно выйдет - нужные 10 тысяч долларов уже собраны

Студия Chromatic Games, которую многие знают по серии «защиты башен» Dungeon Defenders, запустила сбор средств на свой новый проект. Defenders of Etheria — это кооперативный «рогалик» с элементами «пулевого ада», который уже точно увидит свет, ведь нужные 10 тысяч долларов разработчики собрали без особых проблем.

В Defenders of Etheria можно отправиться на зачистку «фантастических спорных территорий» либо в гордом одиночестве, либо с тремя друзьями. И весь геймплей сводится к истреблению бесконечных волн врагов и сбору всякого добра — опыта, золота, материалов для крафта и экипировки. Ну и, конечно, тут есть случайные побочные задания и стандартный набор боссов, которых создатели почему-то назвали «менее необязательными, но гораздо более страшными».

А ещё у Chromatic Games есть список дополнительных целей по сбору денег — новый регион, дополнительный герой с уникальным скином и поддержка Steam Deck. На всё про всё у разработчиков осталось 43 дня.